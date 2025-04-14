حريق في نُزل يودي بحياة 5 أشخاص في بولندا

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لقى 5 أشخاص حتفهم؛ إثر اندلاع حريق في نُزل غير مرخص بجنوب بولندا، وفقا لما قالته السلطات اليوم الاثنين بعد إخماد الحريق.

وقال قطاع الإطفاء في بلدة بسزو إنه تم إنقاذ 12 شخصا آخرين من المبنى المحترق.

وقد وقع الحريق في النُزل مساء أمس الأحد.

وقال متحدث باسم قطاع الإطفاء: "عندما وصلت قوات إطفاء الحرائق للموقع، وجدوا ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى المؤلف من طابقين وسطحه".

وأضاف أن الحريق امتد سريعا، ولذلك من المرجح أن يكون ذلك سبب عدم تمكن خمسة أشخاص من النجاة.

وذكرت شبكة "تي في أن 24" في بولندا، أن نزلاء النُزل كانوا من عمال البناء.

وقال مدير الإدارة الإقليمية، إن الشركة المشغلة للنُزل لم يكن لديها رخصة لمزاولة هذا النشاط.