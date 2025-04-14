الكرملين: روسيا تريد مراجعة وقف إطلاق النار المتعلق بالبنية التحتية للطاقة مع أمريكا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم تقديم شكوى إلى واشنطن بشأن انتهاكات مزعومة من قبل أوكرانيا لحظر الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة.

وأضاف بيسكوف، في موسكو، أن الوقف المؤقت لهذه الهجمات، والذي يستمر لمدة 30 يوما، سينتهي في 16 أبريل الجاري، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا انتهكت هذا الإجراء بشكل واضح.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يجب تحليل هذه الأيام الثلاثين، وتبادل المعلومات والملاحظات مع الأمريكيين".

وأشار بيسكوف، إلى أنه سوف يتعين على الرئيس الروسي بعد ذلك أن يقرر ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار الجزئي بعد انتهاء هذه المهلة أم لا.

وعقب محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 مارس الماضي، أعلن الكرملين، أن روسيا ستلتزم بتجميد للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة لمدة 30 يوما.

ووافقت أوكرانيا أيضا، لكنها طالبت بتحديد التواريخ الدقيقة وقائمة الأهداف المستثناة من الهجمات.

ومنذ ذلك الحين، يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي.