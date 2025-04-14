 السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة

وفا
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 3:22 ص

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، اليوم الأحد، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

 وطالبت المملكة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرة من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للقوانين والأعراف الدولية كافة.


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