عون: الجيش اللبناني يصادر الأسلحة والذخائر في الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الاثنين أن "الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها ما يؤكّد على قدرته على حماية المواطنين".

وقال عون ، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي بول غروف، إن مسار الإصلاحات في لبنان بدأ "وهو حتما لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي".

ولفت إلى " وجود فرص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية"، مؤكّداً أن ما تم إقراره حتى الآن "ليس قليلا إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)".

وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تجري في مواعيدها"، مؤكداً " التصميم على تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في طريق العمل الإصلاحي الذي التزمته الحكومة وهي ماضية في تنفيذه للتجاوب خصوصاً مع الآمال التي يعلقها اللبنانيون عليها بالتعاون مع مجلس النواب".

وشكر الرئيس اللبناني " الولايات المتحدة الأمريكية على المساعدات التي قدمتها ولا تزال للجيش اللبناني ولعدد من الإدارات والمؤسسات اللبنانية"، متمنياً على" مجلس الشيوخ الأمريكي التجاوب مع حاجات لبنان عموماً والجيش والقوى الامنية خصوصاً".

بدوره ، أكّد غروف أن " بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية "، مشيراً إلى أن "هذا الدعم الأمريكي للبنان واضح ومحدد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية".

ولفت إلى " وجود حيز من هذه المساعدات للبرامج التربوية ومنح التعليم إضافة إلى الدعم المستمر للجيش والقوى المسلحة".

وأعلن أن " الانطباعات التي تكونت لديه خلال لقاءاته في بيروت كانت إيجابية وسينقلها إلى اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ".