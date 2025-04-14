السلطات الروسية تتلقى طلبات لمعرفة مصير جنود أوكرانيين مفقودين في كورسك

أشارت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية إلى أنها تتلقى من 10 إلى 20 طلبا يوميا عبر قنوات خاصة على "تلغرام" من أقارب عسكريين أوكرانيين مفقودين في مقاطعة كورسك.



ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" عن المصادر: "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تتجاهل العديد من طلبات أقارب الجنود الذين يكتبون في محادثات التواصل التابعة لقنوات روسية مختلفة على تلغرام. حيث يصل إلى أحد القنوات المتخصصة ما بين 10 إلى 20 طلبا يوميا".

وأوضح المصدر في أجهزة الأمن الروسية أن أقارب العسكريين الأوكرانيين يكتبون أيضا من أوروبا والولايات المتحدة.

وسبق أن أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية لوكالة "تاس" بأن عشرات الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يعتبرون في عداد المفقودين في مقاطعة كورسك.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في محور كورسك تجاوزت 74 ألف عسكري.

وفي مارس الماضي، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك ضد القوات الأوكرانية التي اقتحمت الحدود في 6 أغسطس 2024 والتي هدفت إلى الاستيلاء على أراض في المقاطعة الروسية.

ونتيجة للهجوم الروسي، تم تحرير بلدة سودجا وعدد من المناطق الأخرى. وحاليا، تقوم وحدات من مجموعة قوات "الشمال" بتطوير هجومها وإجبار مجموعات من قوات نظام كييف على الخروج من كامل أراضي منطقة كورسك.