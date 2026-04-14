فانس: الكرة في ملعب إيران بشأن أي مفاوضات مستقبلية

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن مسألة عقد جولات جديدة من المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة تعود إلى إيران.

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم الإثنين: "هذا سؤال يفضل توجيهه إلى الإيرانيين، لأن الكرة بالفعل في ملعبهم".

وتابع: "يجب أن نحصل على التزام حاسم منهم بعدم تطوير سلاح نووي. وأعتقد أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للوصول إلى هذا الحد، فيمكن أن يكون ذلك اتفاقا جيدا جدا لكلا البلدين. أما إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فهذا قرارهم"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

وأضاف نائب الرئيس أن الوفد الإيراني في باكستان لم يكن في موقع يسمح له بـ "إبرام اتفاق"، وهو ما قال إنه السبب في مغادرة الولايات المتحدة بعد 21 ساعة من المفاوضات.