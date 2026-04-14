الثلاثاء 14 أبريل 2026 7:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

فانس: الكرة في ملعب إيران بشأن أي مفاوضات مستقبلية


نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 6:46 ص

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن مسألة عقد جولات جديدة من المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة تعود إلى إيران.

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم الإثنين: "هذا سؤال يفضل توجيهه إلى الإيرانيين، لأن الكرة بالفعل في ملعبهم".

وتابع: "يجب أن نحصل على التزام حاسم منهم بعدم تطوير سلاح نووي. وأعتقد أنه إذا كان الإيرانيون مستعدين للوصول إلى هذا الحد، فيمكن أن يكون ذلك اتفاقا جيدا جدا لكلا البلدين. أما إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فهذا قرارهم"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

وأضاف نائب الرئيس أن الوفد الإيراني في باكستان لم يكن في موقع يسمح له بـ "إبرام اتفاق"، وهو ما قال إنه السبب في مغادرة الولايات المتحدة بعد 21 ساعة من المفاوضات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك