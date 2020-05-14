الدغيدي لإدوارد عن رضوى الشربيني: معدية الـ35 تعبانة نفسيا وعاوزة تتجوز

رد الفنان إدوارد على قول المخرجة إيناس الدغيدي إن هجومه على الإعلامية رضوى الشربيني يرجع إلى غيرته منها، قائلًا إنه لا يغير من «الشربيني» على الإطلاق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه قرر الحديث عن هجوم الإعلامية على الرجال في فقرة ببرنامجه تدور حول التريند بمواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: «طول الوقت بتهاجم الرجالة، قلت مانا أهاجم الستات مانا عندي برنامج زي ما عندها برنامج».

وأشار إلى أنه تعامل مع الموضوع بروح من المرح دون أي حساسية، لافتًا إلى أن رضوى الشربيني رفعت منشورًا بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضحك فيه عما قاله إدوارد عنها بالبرنامج.

من جانبها علقت الجريئة: «واحدة معدية 35 سنة ومتجوزتش، تعبانة نفسيًا وعاوزة تتجوز، فتقولها بتجروا ورا الرجالة»، ليرد إدوارد: «هجيبلك عريس يا رضوى».