 عاجل.. أنقرة تطلب تمويلا عاجلا خوفا من أزمة في الليرة التركية - بوابة الشروق
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عاجل.. أنقرة تطلب تمويلا عاجلا خوفا من أزمة في الليرة التركية

حسام عماد
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 10:42 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 10:42 م

نقلت وكالات أنباء عن مسؤولين أتراك أن النظام التركي طلب المساعدة من بعض الدول الحليفة لتدبير تمويل عاجل، وذلك في ظل تخوف النظام الحاكم من أزمة كبيرة في العملة المحلية الليرة.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن مسؤولين ماليين أتراك أجروا محادثات مع مسؤولين في اليابان وبريطانيا لتمويل خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين لتقديم تسهيلات مالية بالإضافة إلى اتفاقيات تمويل عاجل مع بنوك مركزية.

ويعاني النظام التركي منذ عام 2018 من تدهور في العملة المحلية، وفي أداء الاقتصادي بشكل عام، ومرت الليرة التركية بأزمات كثيرة فقد خسرت في عام 2018 من قيمتها 30% ثم واصلت الانهيار في عام 2019 لتخسر في أكتوبر الماضي 5%، وفي هذا العام وصلت خسائر الليرة 15% بسبب أزمة كورونا.

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