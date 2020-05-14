المفتي: الخلاف الفقهي رحمة بالأمة وليس عبئا عليها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن «مجال الاختلاف رحمة ويعطي سعة والتشارك في سبيل التكامل البنائي للمجتمع»، لافتًا إلى أن «الخلاف الفقهي أو الخلاف في تفسير النصوص رحمة بالأمة وليس عبئًا عليها».

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «نور النبي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «حسن إدارة الخلاف إدارة ذكية ورشيدة يجعل الخلاف يثمر عن عطاء وبناء»، منوهًا أن «بعض المناطق من الممكن أن يحدث بها أزمة؛ بسبب الخلاف الفقهي، ولعدم استثمار الخلاف فيما قصد له».

وضرب مثالًا على الخلاف الفقهي لزكاة الفطر، موضحًا: «بعض الآراء قالت لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعامًا، لكن العلماء اختلفوا في هذا الشأن، وفي كل بيئة ما يناسبها من أقوال».

وتابع أن «الطعام والحبوب في البيئة الريفية يمكن أن يكون له من القيمة الكبيرة التي تسمح بخروج الزكاة طعامًا»، ذاكرًا أن الطعام للأفراد في المدن الكبرى قد لا يكون له فائدة بقدر الأموال، بل قد يمثل عبئًا على المسكين.