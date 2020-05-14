انعقاد المجلس المكلف بمتابعة أزمة كورونا بجنوب أفريقيا وسط انتقادات حادة

(د ب أ)

اجتمع مجلس القيادة الوطني في جنوب إفريقيا، وهو الهيئة المشرفة على تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر الإنترنت اليوم الأربعاء لوضع خطط خطوتها التالية، وسط انتقادات متزايدة حول مجموعة من قواعد الإغلاق غير المنطقية على ما يبدو، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتم فرض الإغلاق في أواخر آذار/ مارس، مع عدم السماح للسكان بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام والحصول على منح الرعاية الاجتماعية والحصول على الرعاية الطبية، ما لم يكونوا من مقدمي الخدمات الأساسية.

وفي حين تم تخفيف القواعد في الأول من أيار/ مايو، لا تزال القيود المفروضة على عدد الموظفين الذين قد يعودون إلى العمل وحظر بيع الكحول ومنتجات التبغ ومجموعة أخرى من السلع سارية.

وقالت الرئاسة عبر موقع تويتر إن الرئيس سيريل رامافوسا ترأس اجتماع المجلس، الذي جاء بعد يوم من اجتماع الحكومة لمناقشة الجائحة.

ويدرس المجلس المزيد من تخفيف القواعد، وفقا لثلاثة من كبار المسؤولين المطلعين على محادثاته، الذين أدلو بالتصريحات شريطة عدم الكشف عن هويتهم.