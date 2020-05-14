نائب محافظ القاهرة يتفقد مثلث ماسبيرو وميدان التحرير لمتابعة أعمال التطوير

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، الأعمال الجارية بمنطقة مثلث ماسبيرو وميدان التحرير؛ لمتابعة المشروعات القومية للاطمئنان على حسن سير العمل بها وتذليل أي معوقات، بجانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأثناء زيارة نائب المحافظ لمشروع مثلث ماسبيرو تبين قيام الشركة بتوفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع، وكذا التزام جميع العاملين بالموقع بارتداء الخوذة الواقية والكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع، علاوة على انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات، بكفاءة عالية.

وتفقد ميدان التحرير، لمتابعة التشطيبات النهائية لأعمال التطوير بعد استقبال مسلة رمسيس الثاني والكباش الأربعة بقلب الميدان، وقد تم التنبيه على استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بجانب الاطمئنان على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات استعدادا للافتتاح قريبا.