بريطانيا تخصص 37 مليون جنيه استرليني كمساعدات لأوكرانيا

قالت السفيرة البريطانية في أوكرانيا ميليندا سيمونز، إن بلادها خصصت حوالي 37 مليون جنيه استرليني لأوكرانيا لدعم الاقتصاد والإصلاحات ومكافحة الفساد، مشددة على أن بلادها ستواصل دعم الإصلاح الأوكراني وجهود التنمية الاقتصادية.

وذكرت السفارة البريطانية لدى كييف - في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "أوكرانيا برس" اليوم الخميس - أن تصريحات السفيرة البريطانية جاءت خلال اجتماعها مع وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني إيهور بتراشكو.

وأشارت السفارة البريطانية إلى أن الاجتماع عُقد وفق قواعد الأمان والتباعد الاجتماعي، كما تم خلاله مناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد.