صحيفة: إصابة رئيس نادي بشيكتاش التركي وعدد من أعضائه بكورونا

أفاد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إصابة رئيسه وعدد من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل شهر من استئناف الدوري المحلي الذي توقف بسبب الوباء.

وقالت إدارة بشكتاش المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى في بيان "خضعنا يوم الأربعاء 13 مايو لفحص جديد لكوفيد-19 لجميع اللاعبين، جهازنا الفني وموظفي بنيتنا التحتية. وبحسب النتائج تبين إصابة 8 أشخاص"، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

ولم توضح الصحيفة أسماء اللاعبين المصابين.

وأضاف النادي أن رئيسه أحمد نور جيبي، جاءت نتيجة فحصه إيجابية، من دون أن يوضح ما إذا كان من بين الأشخاص الثمانية. وأشار النادي إلى أن رئيسه "بدأ العلاج على الفور".

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف لا سيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ مارس وراء أبواب موصدة.

ولم يعقب اتحاد الكرة التركي حتى الآن على هذه التطورات.

لكنّ رئيس الاتحاد نهاد أوزدمير كان قد أكد بأن المباريات ستلعب بدون جمهور، إلا أنّ هذا الأمر قد يتغير استنادا إلى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، وذلك في وقت كشف نادي الدرجة الثانية ارزوروم سبور الأربعاء عن تسجيل 11 حالة إصابة بالفيروس، بينها أربعة لاعبين تمّ نقلهم جميعاً للمشفى.

كما أعلن نادي قاسم باشا من الدرجة الأولى في وقت سابق إصابة اثنين من لاعبيه بالفيروس.

وأقدمت تركيا على إلغاء دوري كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد لموسم 2019/2020 بسبب جائحة كورونا.