كشف رمضان صبحي حقيقة مفاوضات بيراميدز والزمالك مع فى الفترة الماضية ومستقبله مع الأهلي.

وقال صبحي فى تصريحات تليفزيونية له مع قناة " أون تايم سبورت" : لم تحدث أى مفاوضات مع الزمالك ، رغم أن الزمالك نادي كبير ولكن مسئولوه يعلمون جيدا أننى أبن من ابناء الأهلي ولن يدخلوا معي فى مفاوضات، وأنني لن ألعب ضد الأهلي فى يوم ما .

وعن مفاوضات بيراميدز قال رمضان صبحي إن لا يعلم عنها أى شئ سوى ولايوجد أى مفاوضات رسمية سواء معه أو وكيله .

وعن مستقبله فى الفترة المقبله أنه مستمر مع الأهلي لحين بيان موقف الدوري مع أزمة كورنا ، مؤكدا أنه تحت أمر النادي الأهلي فى أى وقت .

ونفي رمضان صبحي وجود أى مفاوضات مع أندية تركية مثل بيشكتاش التركي مؤكدا أنها ربما تكون مجرد كلام للوكلاء

وأشار أنه خطة مع عدد من مسئولي النادي الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق فى الفترة المقبلة خاصة وأنه مازال على ذمة هيدرسفيلد الإنجليزي

ويرغب الأهلي فى شراء عقد رمضان صبحي نهائيا خاصة بعد استعارته لمدة موسم ونصف .