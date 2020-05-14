الداخلية تواصل تأمين إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية في مختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ عدة قرارات إزالة بعدة محافظات.

في أسوان، تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة دراو.

وفي أسيوط، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.

وفي البحيرة، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي القليوبية، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة قسم شرطة ثان بنها.

وفي بني سويف، تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وفي الغربية، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بدائرة قسم شرطة طنطا أول.

وفي الإسكندرية، تم إزالة مبان مخالفة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وفي سوهاج تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بدائرة مركز شرطة جهينة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.