الخطوط الجوية السنغافورية تسجل أول خسارة سنوية على الإطلاق

سجلت الخطوط الجوية السنغافورية، صافي خسارة سنوية بلغت 212 مليون دولار سنغافوري -149 مليون دولار أمريكي- للعام الذي أنتهي في 31 مارس، وهي المرة الأولى في تاريخ الناقل الجوي الممتد على مدار 48 عاما الذي لا تسجل فيه ربحا سنويا.

تراجعت عائدات شركة الطيران بواقع مليار دولار تقريبا في 2019، عندما نشرت ربحا بقيمة 683 مليون دولار.

وعزت الشركة هذا التراجع بشكل كبير إلى أثر جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أوقفت أغلب رحلات السفر الدولية حتى قبل غلق الحكومة السنغافورية لحدودها وفرض إغلاق في السابع من أبريل.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان: "تدهورت أوضاع السوق بسرعة في فبراير".

وأشارت الشركة في مارس إلى أنها سوف تضطر إلى وقف 96% مؤقتا من قدرتها بسبب الجائحة.

وجاء ما أعلنته الشركة اليوم الخميس عقب أسبوع من مزيج من الأنباء عن قطاع السفر والطيران في الدولة المدينة.

جرى اختيار مطار شانجي يوم الاثنين أفضل مطار في العالم للعام الثامن على التوالي من قبل الناخبين في استطلاع معترف به دوليا في هذه الصناعة.

غير أن سلطات المطار أعلنت في اليوم التالي أنه سوف يتم غلق صالة ثانية من صالات المطار الأربعة بشكل مؤقت بدءا من 16 مايو.

وتعهدت حكومة سنغافورة الثرية مرارا بحماية مطار شانجي والخطوط الجوية السنغافورية من الأثر الاقتصادي للجائحة.