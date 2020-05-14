فنلندا تفتح المدارس وتخفف بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا

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أعادت فنلندا اليوم الخميس فتح المدارس، وخففت بعض القيود الحدودية المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، وسوف يتعين على الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد النظافة.

ويشار إلى أن المدارس للمراحل الدراسية الثلاثة الأقل استأنفت عملها منذ آذار/مارس الماضي. وجرى تطبيق التعليم عن بعد خلال الشهرين الماضيين للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية الأقل درجة.

وأوصت السلطات باستمرار التعليم عن بعد في الجامعات ومدارس المراحل العليا حتى نهاية فصل الربيع.

وابتداء من اليوم، تم السماح " بالسفر الضروري" على سبيل المثال للموظفين من دول مجاورة تعد جزءا من منطقة شنجن. ولدى الوصول لفنلندا، سوف يلتزم العاملون بحجر صحي طوعي لمدة 14 يوما.

ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى 14 حزيران/يونيو المقبل على أقل تقدير. وقالت الحكومة إنها طالبت بعدم السفر الخارجي غير الضروري.

كما تم فتح المنشآت الرياضية المفتوحة، ولكن مازال عدد التجمعات مقصور على عشرة أشخاص.

وكان جري إعلان هذه الإجراءات في آذار/مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا.

وفي محاولة لدعم الشركات التي تعاني من تداعيات فيروس كورونا، قالت الحكومة إنه يمكن للشركات التقدم للحصول على دعم لمدة شهرين بقيمة تصل إلى 200 ألف يورو ( 216 ألف دولار).

وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية ميكا لينتيلا اليوم الخميس إن هذا الدعم سوف يعتمد على حجم التراجع في أعمال الشركة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقد سجلت فنلندا حتى اليوم 284 حالة وفاة بفيروس كورونا.