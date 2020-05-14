 تسكين 226 مصريا قادما من واشنطن في فندق كحجر صحي بمرسى علم - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2020 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تسكين 226 مصريا قادما من واشنطن في فندق كحجر صحي بمرسى علم

كمال رشاد:
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 11:24 ص

رافق مسئولو وزارة السياحة والآثار وغرف المنشآت السياحية، 226 مصريا من العائدين من واشنطن، وتسكينهم بالكامل في أحد فنادق العزل لقضاء 14 يوما مدة الحجر الصحي.

كان مطار مرسى علم الدولي استقبل اليوم رحلة للعائدين المصريين من واشنطن على متنها 226 راكبا، ضمن الرحلات الجوية لعودة المصريين العالقين في الخارج طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء لهم، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران المدني.

وفور وصولهم، تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، والكشف عليهم، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك