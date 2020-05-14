بلغاريا تعلن حالة طوارئ وبائية أقل تقييدا

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أعلنت السلطات في بلغاريا أن حالة الطوارئ المفروضة لشهرين في البلاد سيتم استبدالها بـ "طوارئ وبائية" أقل صرامة اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال وزير الصحة، كيريل أنانييف، خلال مؤتمر صحفي بعد أن تم اتخاذ قرار بشأن هذه الإجراءات في جلسة برلمانية خاصة مساء الأربعاء: "سيتم رفع حالة الطوارئ، لكن جميع الإجراءات (الوقائية) ستظل سارية".

وستظل حالة الطوارئ الوبائية قائمة حتى 14 يونيو.

وسيتم تطبيق تعديلات على قانون الممارسات الصحية تشمل الاحتفاظ بمسافة بين كل شخص وآخر وإلزام كل من يدخلون البلاد بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسيظل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلزاميا، لكن ليس في الأماكن المفتوحة.

وحتى أمس الأربعاء، سجلت بلغاريا 2069 حالة إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة، وبلغ عدد المتعافين من المرض 699 شخصا.