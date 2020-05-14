خبراء يدعون إلى الحصول على ضمانات لتوفير لقاحات وتشخيصات كورونا مجانًا للجميع

قال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن المنظمة الأممية قامت وبالتعاون مع منظمة اوكسفام الخيرية بتنسيق توقيع 140 من قادة وخبراء وشيوخ العالم على رسالة تتضمن دعوة غير مسبوقة تطالب بضمانات لتوفير لقاحات وعلاجات ولوازم التشخيص والاختبار لفيروس كورونا مجانا للجميع في كل مكان بالعالم.

وأوضح البرنامج -في بيان اليوم الخميس بجنيف- أن الدعوة التي تصدر قبل أيام من انعقاد عبر الإنترنت لجمعية الصحة العالمية في 18 مايو الجاري قام بتوقيعها عدد من القادة منهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، ورئيسا السنغال غانا، إضافة إلى رئيسة ليبيريا السابقة، ورئيس وزراء بريطانيا السابق جوردن براون، ورئيس المكسيك السابق وأيضًا رئيس وزراء نيوزيلندا السابق هيلين كلارك.

وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن الرسالة تمثل أكثر المواقف طموحًا حتى الآن بشان لقاح كورونا خاصة في دعوتها لأن تكون جميع اللقاحات والعلاجات والاختبارات خالية من براءات الاختراع وأن يتم إنتاجها على نطاق واسع وتوزيعها بشكل عادل وإتاحتها مجانًا للجميع في كل البلدان.

ونوه البيان بأن الموقعين ينضمون إلى قائمة من الاقتصاديين البارزين والمدافعين عن الصحة ومنهم رئيسة أيرلندا السابقة مارى روبنسون وجوزيف ستيجليتز مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا قال في البيان إن مليارات الأشخاص اليوم ينتظرون لقاحًا هو أفضل أمل للعالم في إنهاء هذا الوباء وأشار إلى أن بلاده ودول إفريقيا مصممون على أن يكون لقاح كورونا خاليا من براءات الاختراع وأن يتم تصنيعه وتوزيعه بسرعة وبشكل مجاني للجميع، كما أكد ضرورة تقاسم جميع العلوم الخاصة به بين الحكومات كما لا ينبغي دفع أي شخص إلى مؤخرة قائمة اللقاحات بسبب المكان الذي يعيش فيه أو ما يكسبونه.