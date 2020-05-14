المنيا: استرداد 190 فدانا وإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بديرمواس

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، نجحت في استرداد 190 فدانا بقرية دلجا التابعة للمركز، من خلال حملات الإزالة المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون و الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت عن استرداد 190 فدانا بقرية دلجا التابعة للمركز، بالإضافة لإزالة 39 حالة، منها 25 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 14 قيراطا و 16 سهما، و12 حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 750 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أرض أملاك دولة إصلاح زراعي على مساحة قيراط و 12 سهما.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استرداد اراضي أملاك الدولة، وتنظيم حملات إزالة التعديات بالبناء على الأرضي الزراعية، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

وأكد على استمرار تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة، للقضاء على حالات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.