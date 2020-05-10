ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا بمركز الداخلة في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت ظهور حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع عدد الإصابات الى 42 حالة بسبب كورونا، بالإضافة إلى ظهور سلبية 287 حالة من المخالطين للحالات المصابة وتعافى 41 حالة وخروجهم من الحجر الصحي.

وقال إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض، وعدم انتشاره ومتابعة تلك الأسر من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه لابد من مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وأنه جاري الانتهاء من توزيع المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بمركزي الفرافرة وباريس وجاري الاستكمال بمركز الخارجة، بجانب تيسير عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة لـ3164 مواطنًا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.