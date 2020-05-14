مدير «سانوفي» الفرنسية يثير الجدل: أولوية الحصول على لقاح لأمريكا

- باريس: تصريح غير مقبول بذريعة التمويل.. ورئيس الشركة: اللقاح المستقبلي سيكون في متناول الجميع في نفس الوقت

بينما يجري سباق عالمي للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، أثارت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية بول هدسون، جدلاً واسعاً، حول أن المختبر الفرنسي سيخدم الولايات المتحدة أولاً إذا تم العثور على لقاح، وهو ما اعتبرته باريس أمراً غير مقبول.

وقال هدسون لوكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المختبر الفرنسي سيخدم الولايات المتحدة أولاً إذا عثر على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لأن البلاد "تشارك في بروتكول البحث عن لقاح، من خلال عقد شراكة مع الشركة"، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.

وأضاف هدسون أن السلطات الأمريكية لها الحق في الحصول على أكبر حصة من الطلبات المسبقة للقاح"، موضحاً أنهم "سيحصلون على اللقاحات أولاً، لأنهم استثمروا لمحاولة حماية شعبهم". وتابع: "ستكون لهم الأولوية بفارق بضعة أيام أو أسابيع على بقية العالم".

وأطلقت شركة "سانوفي"، وهى واحدة من أبرز المتخصصين في اللقاحات في العالم، السباق ضد (كوفيد-19) في منتصف فبراير الماضي، مع الإعلان عن اتفاقية تعاون مع هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي "باردا" التابعة لوزارة الصحة الأمريكية.

وقال هدسون:" إن سانوفي ستستخدم تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف الخاصة بها "لتسريع تطوير لقاح محتمل (كوفيد-19). وتحقيقا لهذه الغاية، تحالفت المجموعة مع شركة "جي.إس.كي" البريطانية، من خلال تعاون يأمل المختبرين في الحصول على نتيجة بحلول عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون المختبر الفرنسي أيضًا مع شركة "تراتنسليت بيو" الأمريكية للتقنية الحيوية، بهدف تطوير نوع آخر من اللقاحات ضد (كوفيد-19).

في المقابل، رد مسئول نقابات العمال بشركة "سانوفي" في فرنسا تييري بودين، على تلك التصريحات لمحطة "فرانس.إنفو" قائلا:ً "هذا التصريح الذي أدلى به بول هدسون صادم"، مضيفاًَ: "إنه أمر مروع بشكل خاص في ضوء الوباء الذي يصيب الكوكب بأكمله".

وتابع: "يريد موظفو شركة سانوفي أن يتم توزيع هذا اللقاح على جميع سكان العالم، وهذا يعني أنه لا يوجد امتياز للولايات المتحدة".

في غضون ذلك، قالت سانوفي في بيان لتصحيح الوضع "إن باقي طاقتنا الإنتاجية ستخصص لأوروبا وفرنسا وبقية العالم"، مضيفة:"نحن ملتزمون دائمًا بجعل لقاحنا في متناول الجميع".

وأضاف المختبر في البيان: "لقد تعهدنا دائمًا بأنه في هذه الظروف غير المسبوقة، سيكون لقاحنا متاحًا للجميع"، موضحة أن التعاون القائم مع "باردا" في الولايات المتحدة يسمح ببدء إنتاج اللقاح في أسرع وقت ممكن بالتوازي مع تطوير اللقاح وتسجيله".

وتابع البيان: "نجري مناقشات بناءة للغاية مع المؤسسات الأوروبية وكذلك مع الحكومتين الفرنسية والألمانية".

من جانبه، وعد رئيس سانوفي فرع فرنسا، أوليفييه بوجيلوت، بأن لقاح سانوفي المستقبلي سيكون "في متناول الجميع" في نفس الوقت.

بدورها، اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاقتصاد والمالية، أنيس بانير راناشير، أمس، تصريحات المدير التنفيذي لـسانوفي" غير مقبولة"، قائلة لإذاعة "راديو سود" بالنسبة لنا، سيكون من غير المقبول إذا كان هناك وصول مميز من هذا البلد أو ذاك تحت ذريعة التمويل".

وتجاوزت فرنسا عتبة 27 ألف حالة وفاة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريم مقدمي الرعاية في العيد الوطني الفرنسي 14 يوليو.

إلى ذلك، استبعدت دراسة أجراها معهد "باستور" الفرنسي، مسار حدوث المناعة الجماعية في فرنسا للخروج من الوباء، موضحة أن إجمالي الإصابات أقل من 5% من المجتمع الفرنسي، والذي يقدر 10 ٪ على الأقل من الإصابات في "إيل دو فرانس" و"جراند إست"، وهما المنطقتان الأكثر تأثرًا في فرنسا، وهي نسبة بعيدة للمناعة الجماعية للفرنسيين.