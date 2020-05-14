ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني في الوقت الحالي

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية قطع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وقال «ترامب»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الخميس، إنه لا يريد التحدث مع نظيره الصيني في الوقت الحالي.