 ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني في الوقت الحالي - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2020 5:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني في الوقت الحالي

نور رشوان
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 5:06 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 5:06 م

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية قطع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال «ترامب»، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الخميس، إنه لا يريد التحدث مع نظيره الصيني في الوقت الحالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك