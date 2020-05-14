الجزائر تستدعي السفير المغربي على خلفيات تصريحات قنصل وهران

استدعى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، سفير المغرب بالجزائر، على خلفية تصريحات القنصل المغربي في وهران، حسبما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن السفير المغربي بالجزائر تم استدعاؤه أمس، ومواجهته بالأقوال الصادرة عن القنصل المغربي بوهران خلال نقاش مع مواطنين مغاربة.

و"تمت إفادة السفير المغربي بأن توصيف القنصل العام المغربي بوهران، إذا ما تأكد حصوله، هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في نفس الوقت مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين".

وأكد البيان "أنه يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أية تداعيات لهذا الحادث على العلاقات بين البلدين".

وقد أثار تصريح منسوب للقنصل المغربي في وهران -500 كلم من عاصمة البلاد- أحرضان بوطاهر​، أمس الأربعاء، وصف فيه الجزائر بـ"البلد العدو"، استياء متزايدا.

وبحسب شريط فيديو، قال القنصل المغربي، خلال لقائه مجموعة من الرعايا المغاربة العاملين في الجزائر، الذين تجمعوا أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، ومطالبته لهم بعدم التجمع بسبب منع السلطات الجزائرية التجمعات على خلفية أزمة كورونا، قبل أن يسمع وهو يقول: "نحن في بلد عدو (..) وأنتم تعرفون ما هو موجود"، في إشارة منه إلى المشاكل السياسية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

ونفى القنصل المغربي أن يكون قد تلفظ بوصف مسيء للجارة الشرقية، خلال لقاء له بعدد من أفراد الجالية المغربية، معتبرا أن الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي "مفبركا"، بحسب مواقع إلكترونية من بينها "اليوم 24".

وفي اتصال هاتفي مع الموقع، أكد بوطاهر أن المشاهد الظاهرة في الفيديو، التي تبين اجتماعه بعدد من المغاربة أمام مقر القنصلية، كلها وقائع صحيحة، إلا أن الصوت "مفبرك" إذ أكد المتحدث أنه لم يصف بشكل مطلق الجزائر بأنها دولة "عدوة" بخلاف ما أظهره الفيديو المنتشر.