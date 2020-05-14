الخارجية الروسية: لا اتفاق بعد على موعد القمة الافتراضية للدول الخمس الكبار بمجلس الأمن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موعد انعقاد القمة الافتراضية للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لم يتم الاتفاق عليه بعد، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يبقى على جدول الأعمال.

وقال ريابكوف - خلال عرضه اليوم الخميس، للتقرير الاستثنائي الخاص بنادي "فالداياي" الدولي للحوار - "لم يتم الاتفاق على موعد عقد القمة الافتراضية عبر الفيديو للدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والتي يُنظر إليها على أنها حدث مهم لمناقشة فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) وعدد من القضايا ذات الصلة".

وأضاف "أن هذا الموضوع يبقى على جدول الأعمال، ونحن نعمل عليه ونعتبر أن هناك بعض التقدم، ولكن هذا غير كاف حتى يكون من الممكن تنسيق هذا الحدث".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في يناير الماضي عقد قمة لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا)، لمناقشة أزمة "كورونا" وقضايا دولية أخرى.