ضبط شركة مونتاج و5 مكتبات بدون ترخيص في الجيزة

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شركة للمونتاج و5 مكتبات بدون ترخيص في الجيزة.

واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط "شركة للمونتاج" بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبداخلها وحدتين معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية "يعملان كوحدتي مونتاج" بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط 5 مكتبات "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات