وجه الإعلامي رامي رضوان حديثه للفنانة هبة مجدي معلقًا لها عن دورها في مسلسل «فرصة تانية»: «كنا بنقول لمحمد دياب إيه الإفترا اللي أنت بتعمله دة، دلوقتي انقلب السحر على الساحر وبنقول لهبة مجدي «مريم» إيه اللي بتعمليه دة».

وأعربت الفنانة هبة مجدي التي تجسد شخصية «مريم» في مسلسل فرصة تانية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، عن سعادتها من ردود الأفعال تجاه ما قامت به من مواقف في الحلقات الأخيرة من المسلسل تجاه زوجها، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد دياب، معقبة: «أنا ماصدقتش أن كمية الناس دي قد إيه متعاطفة مع الشخصية واتبسطت لما اتحولت».

واستطردت: «اللي عملته مريم ماجاش من فراغ، هو عمل فيها كتير الصراحة وأي واحدة مكانها كانت إما هتدخل في صدمة نفسية أو هتتحول»، متابعة: «وأنا بصور مشهد تكسير الشقة كان نفسي أكسر أكتر من كدة».

وأشارت إلى أنها كانت مستمتعة أثناء تمثيل مشاهدها في المسلسل؛ لأن هذا الدور كان مختلفًا عن ما قدمته في السابق، على حد قولها.

ولفتت إلى أنها كانت تتواصل مع الجمهور من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، متابعة: «كنت بنزل صور وأقولهم ولسة اللي جاي تقيل».

وأضافت: «في ناس متوقعة إن علاقة مريم بزوجها هترجع تانية وفي ناس عايزة تعرف إيه اللي هيحصل فأنا مش هقولهم بقى القصة هتوصل لإيه»، ليرد عليها «رضوان»: «لا بصراحة بكم الشر الموجود دة لازم نعمل مكالمة تانية مع «دياب» نطمن عليه».

يذكر أن مسلسل «فرصة تانية» بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.