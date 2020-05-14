إحباط محاولة تسلل لداعش قرب الحدود بين ديالي والسليمانية بالعراق

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أحبطت قوات الأمن الكردية، اليوم الخميس، محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى منطقة كولجو على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية بالعراق .

وصرح مصدر أمني -للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن قوات الأمن الكردية أحبطت محاولة تسلل لعناصر "داعش" قرب منطقة كولجو بين محافظتي ديالي والسليمانية شمال ناحية جلولاء بعد رصد تحركاتهم عبر الكاميرات الحرارية.

وأشار إلى أن قوات البيشمركة وعبر مفارز الرصد والتعقب أحبطت محاولات تسلل لعناصر "داعش" قرب الحدود مع خانقين شمال شرق بعقوبة خلال الأشهر الماضية.