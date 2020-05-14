بريطانيا توافق على اختبارات «دقيقة 100%» للكشف عن سابقة الإصابة بكورونا

وافقت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، على اختبار للأجسام المضادة دقيق بنسبة 100%، يمكنه اكتشاف ما إذا كان الشخص أصيب بفيروس كورونا المستجد أم لا بدقة كبيرة.

وأكد خبراء الصحة أن هذا الاختبار سيغير اللعبة في مكافحة الفيروس وسيساعد في إنهاء إجراءات الإغلاق مبكرا، وتجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركة "روش"، عملاق الأدوية السويسرية، المطورة للاختبارات لشراء الملايين منها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، أعلنت أن خبراء أجروا تقييمًا مستقلًا لاختبار الدم للجسم المضاد في منشأة بورتون داون السرية للغاية، ووجدوا أن نتائجه "دقيقة للغاية". وتم الترحيب بالنتائج باعتبارها "تطورًا إيجابيًا جدًا" في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويأمل العلماء أن أولئك الذين طوروا أجسامًا مضادة بعد التعافي من الفيروس يمكن أن يطوروا مناعة لمدة عامين أو ثلاثة؛ ما يجعل عودتهم آمنة إلى حياتهم الطبيعية، لكن منظمة الصحة العالمية شككت مرارا وتكرارا فيما إذا كان الأشخاص يمكن أن يصبحوا محصنين بشكل مطلق.

وقال البروفيسور جون نيوتن، المنسق الوطني لبرنامج اختبار فيروسات كورونا في بريطانيا: "كنا على ثقة من أن اختبارات الأجسام المضادة عالية الجودة ستصبح متاحة عند الحاجة". وتم تصميم الاختبار للمساعدة في تحديد ما إذا كان المريض قد تعرض للفيروس وطور أجسامًا مضادة له، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

بدورها، ذكرت شركة "روش" في بيان أنها تجري محادثات مع خدمة الصحة الوطنية والحكومة البريطانية بشأن طرح تدريجي لمجموعات اختبار الأجسام المضادة في أقرب وقت ممكن. وأكدت أنها ستكون قادرة على توفير مئات الآلاف من مجموعات اختبار الأجسام المضادة إلى المملكة المتحدة أسبوعيًا.

يذكر أن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية أعلن هذا الأسبوع عن رغبته في اختبار ما يصل إلى 250 ألف شخصا يوميًا، على الرغم من أن المعدلات الحالية تتوقف بين 80 ألفا إلى 100 ألف في معظم الأيام.