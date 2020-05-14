التحقيق مع قاضية تركية انتقدت محاكمة فرقة موسيقية

بدأ مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا، أمس تحقيقاً إدارياً مع قاضية انتقدت مقاضاة عضو فرقة موسيقية يسارية توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 322 يوماً.

وكتبت القاضية عائشة ساريسو بيهليفان على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الأغاني الشعبية لا تؤذي" مستخدمة وسم لدعم الفرقة اليسارية.

وعلقت القاضية على التحقيق معها في تصريحات لموقع "تي 24" قائلة :"لقد شعرت بالألم كإنسانة ونشرت شيئًا على وسائل التواصل الاجتماعي.. لا أحد لديه الحق في التدخل في حق الناس في الحياة."

وأنهى جوكتشك إضرابه عن الطعام الخميس الماضي بعد استمراره لمدة قاربت عاما احتجاجا على اضطهاد الحكومة، ثم توفي بعدها بيومين في مستشفى بإسطنبول.

وتعتبر السلطات التركية فرقة "جروب يوروم" الموسيقية مرتبطة بحزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليساري المتطرف، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.

وكانت عضوة أخرى بفرقة "جروب يوروم" مضربة عن الطعام، لمطالبة الحكومة بإنهاء استهداف الفرقة، ورفع الحظر المفروض على حفلاتهم وإطلاق سراح عضوي الفرقة الآخرين المسجونين.

وتوفيت مطربة الفرقة هيلين بولك في أبريل الماضي بعد أن أضربت عن الطعام لمدة 288 يوما.

ودخلت بولك وإبراهيم جوكتشيك في إضراب عن الطعام، من أجل الضغط على الحكومة لرفع الحظر على حفلاتهم الموسيقية والإفراج عن الأعضاء المسجونين ورفع أسمائهم من قوائم المطلوبين وإسقاط دعاوى قضائية بحقهم، ووقف مداهمة مراكزهم الثقافية.

وصار الفريق الذي أسسه أربعة أصدقاء في عام 1985، شهيرا في تركيا وعلى المستوى الدولي بسبب موقفه اليساري الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية التركية والكردية.

وتعرض الفريق لحنق السلطات بسبب تركيزه على مكافحة الرأسمالية ومعارضة سياسات أنقرة، وعلى أغنيات تتعلق بكارثة تعدينية قتل فيها أكثر من 300 شخص عام 2015.