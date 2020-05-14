الرئيس الأمريكي: سنفتح البلاد رغم الاعتراضات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته قررت إعادة فتح البلاد مرة أخرى، رغم اعتراصات البعض على خطورة هذه الخطوة وتحذيرهم من نتائجها.

أضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء: "سنفتح المدترس المدارس وسنفتح البلاد رغم اعتراض البعض.. كان لدينا بطولات رياضية وخطط كبيرة ولكن كل هذا توقف بسبب الفيروس القادم من الصين.. ولن نستطيع إقامة بطولة كرة القدم التي كان مخططا لها هذا العام".

وعن إصابة قريبين من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس بفيروس كورونا، قال ترامب: "لم ألتق بنس منذ فترة، وسنبقى متباعدين لفترة.