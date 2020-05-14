رمضان كريم على جمهورى الذى وقف معى على مدار نصف قرن ومنحنى الاستمرارية

المسحراتى فى شكله التقليدى، رجل يمسك بطبلة أو دف ويرتدى جلبابا ويتجول بين حارات وأزقة وممرات وشوارع العالم الإسلامى والعربى. هو غالبا ما يتمتع بحلاوة الصوت، والفصاحة، والبلاغة والحكمة، لأن مهمته ليست إيقاظ الناس فقط لتناول السحور، لكنه فى أحيان كثيرة يتولى أيضا إيقاظ الضمائر بما تحمله كلماته من دروس ومواعظ وعبر وحكم سواء كانت من بنات أفكاره أو نقلها عن أحد الشعراء أو الحكماء المعروفين. هو شخص يظهر مع هلال رمضان ويختفى باختفائه. بلال بن رباح كان أول مسحراتى فى الإسلام، وفى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول «بلال ينادى فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن مكتوم» ــ وهو المؤذن الذى كان يتولى إقامة أذان الفجر»، وفى مصر أخذت مهنة المسحراتى بعدا فنيا بدأ على يد الفنان محمد فوزى ثم انتشرت بشكل أكبر على يد الفنان الكبير سيد مكاوى والشاعر فؤاد حداد. واللذين أعطياها بعدا سياسيا واجتماعيا. وبعد رحيلهما حاول البعض تقديمها وكان أكثرهم تأثيرا هو الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى، الذى قدمه العام مع الشاعر الكبير جمال بخيت.

الأسئلة مستوحاة من مسحراتى فؤاد حداد وسيد مكاوى

اليوم يقوم فنان الجاز العالمى يحيى خليل بدور المسحراتى

• سألته فى البداية لمن يقول اصحى يا نايم؟

ــ اقولها للشعب المصرى، يجب ان يستيقظ ويفيق من غفوته من اجل مواجهة هذا الفيروس اللعين، علينا ان نخلق ظروف افضل تساهم فى تحرك البلد إلى الامام، لا يجوز فى هذا الزمن ان نترك الامور بهذا الشكل ربنا سبحانه وتعالى طالبنا بالسعى نحو الافضل «اسعى يا عبدوانا اسعى معاك» ماذا نننتظر فى ظل تفشى هذا الوباء وفى ظل استهتار البعض منا، نحن فى حاجة إلى أن نستيقظ بالفعل ونقوم بالحفاظ على الوطن وعلى انفسنا من مصيبة الكورونا، لابد و ان نتكاتف من اجل القضاء على هذا الامر سريعا وهذا الأمر يتطلب مشاركة الجميع، الدولة بمفردها صعب ان تواجه هذا الفيروس، الآن المطلوب منا جميعا أن نعيش بشكل مختلف.

أما النوم وترك الامور بهذا الشكل فهو أمر لا يليق بشعب مصر مطلقا، وتكاسل واحد فقط عن أداء واجبه تجاه نفسه اولا ثم عائلته يؤدى إلى كوارث نحن فى غنا عنها، هناك دول كبيرة انهارت المنظومة الصحية عندها بعد تفشى الوباء. وأتمنى أن يعى الناس أن الاستيقاظ ليس للسحور فقط لكن أيضا للعبادة والعمل.

• لمن تقول وحد الدايم؟

ــ لمن يملك ارادة التسامح احنا شعب طيب، وديننا يعلمنا التسامح، علينا ان نعمل على نشر هذا الفكر المبنى على الحب والعطاء والبعد عن الشر حتى نبنى المجتمع و انا قضيتى الاساسية هى بناء المجتمع وتطوير بلدنا لاننا دولة كبيرة تستحق مكانة افضل.

• لمن تقول رمضان كريم؟

ــ لجمهورى الكبير الذى وقف خلفى على مدى نصف قرن منذ أن بدأت مشوارى مع الموسيقى فى مصر ثم ذهبت إلى أمريكا وعدت لتقديم أفكارى لتطوير الساحة الغنائية أقول لهذا الجمهور رمضان كريم ولولاكم ما وصلت لما أنا فيه. أعطيتونى الحياة والاستمرارية، وأتمنى منكم أن تعلوا أكثر وأكثر من شأن الموسيقى الجادة بدفاعكم عنها وتدعيمكم لها.كل سنه وهم طيبين ومتمسكين بالفن الراقى. وإن شاء الله الغمة تروح ونستكمل المشوار.

• ناس كانوا قبلى قالوا فى الامثال: الرجل تدب مطرح ما تحب هذه إحدى الشطرات التى قالها الراحل الكبير فؤاد حداد فى كلماته ما هو المكان الذى تحب التردد عليه؟

ــ المكان الوحيد الذى أعشق التردد عليه وأعتبره بيتى هو دار الأوبرا المصرية، رغم اننى لست من كادر الموظفين فيها لكننى أعتبرها بيتى من 30 سنة وأنا أتردد عليها مقدما فنى للناس، وأتصور أنها المكان الوحيد فى مصر الذى يحترم الفن والفنان ويقدر تجارب الكبار.

• المسحراتى دائما يختار قضية للكلام عنها كموعظة للناس ما هى القضية التى تختارها؟

ــ النظافة مهمة جدا من داخل وخارج الإنسان، والظروف التى نمر بها الآن تجعلنا نعيد النظر مرة اخرى، بالعديد من الثقافات التى توارثناها جيل وراء جيل، الن العالم يعيش مرحلة جديدة، العالم بعد الفيروس هذا سيكون مختلف عن ما قبل، حتى بعد ذهاب هذه الغمة علينا ان نكون اكثر حرصا على مستوى النظافة، لاننا من الممكن فى أى وقت ان نتعرض لمثل هذا الامر مرة اخرى، النظافة الشخصية امر اصبح ضرورة، الحفاظ على الاخرين والمقربين منك اصبح ضرورة، هناك عادات كثيرة يجب ان تذهب بلا عودة، دخولك المنزل يجب ان يرتبط بعادات جديدة وجلوسك داخل مقر عملك لابد ايضا ان يختلف عما قبل هذا الوباء.

• لو عرض عليك العمل مسحراتى لليلة واحدة هل تقبل ذلك؟

ــ ليه لأ هى مهنة جميلة وأتصور ستكون تجربة ثرية.

• ما المكان الذى تختاره للقيام بهذه المهمة؟

ــ أختار دار الأوبرا لأنها كما قلت لها فى قلبى الكثير وأحب كل العاملين فيها وتربطنى بهم علاقة جيدة جدا، وأتصور أن المسحراتى يختار المكان الذى يكون فيه حالة حب بينه وبين الناس.

• من تختار من الأصدقاء ليكونوا معك فى هذه التجربة؟

ــ سوف أستدعى من الماضى بليغ حمدى وكمال الطويل، وعبدالرحيم منصور وأحمد فؤاد نجم، سيد حجاب، ومن المتواجدين على قيد الحياة، مجدى نجيب.

• هل تتذكر أول مسحراتى؟

ــ كان فى مصر الجديدة وكنت أنتظره كل يوم، كنت اجرى إلى النافذة لكى اشاهده.

• أفضل مسحراتى فى رأيك ظهر على الشاشة؟

ــ أكيد سيد مكاوى لأنه يحمل مواصفات كثيرة منها الصوت وقدرته على الارتجال فى الغناء وشكله وثقافته هو كاريكتر يعطى هذا الإحساس. وكل هذه الصفات يجب أن تتوافر فى أى مسحراتى.