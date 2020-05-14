السولية يكشف كواليس مباراة الهلال السوداني ونزول الجماهير إلى أرض الملعب

كشف عمرو السولية نجم الأهلي، كواليس مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، والتي أقيمت على ملعب الأخير وكانت بالمرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال السولية في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«مباراة الهلال ظروفها كانت صعبة للغاية، وتحدثنا كلاعبين أنه حتى في حالة نزول الجماهير لأرض الملعب يجب أن نتجاوز الأمر وننظر للمرحلة المقبلة».

وعن مباراة صن داونز التي أقيمت ضمن ربع نهائي البطولة قال:«مباراة الذهاب الجماهير كان لها تأثير كبير بكل تأكيد، وأما عن مباراة العودة فكنت أتمنى الفوز باللقاء وحزنت على التعادل».

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بعد الفوز على صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، ولم يتقرر موعد عودة المنافسات الإفريقية مرة أخرى إلى الآن بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".