السولية: ديانج أقحم نفسه ليكون أساسيا في تشكيل الأهلي

أشاد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، بالقدرات التي يتمتع بها اللاعب المالي الشاب أليو ديانج، القادم من فريق مولودية الجزائر.
وقال السولية خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت:" من مصلحة أي مدرب أن يكون كل مركز بالفريق يوجد به 4 لاعبين جيدين يتنافسون، في الأهلي المستويات متقاربة وهذا يعطي للفريق مذاقا مختلفا".
وأضاف:" ديانج لاعب رائع ولا يزال أمامه مستقبل كبير، أستطاع أن يقحم نفسه وأن يصبح من الركائز الأساسية بالفريق، يملك إمكانيات فنية كبيرة".
وأكمل:" أشعر بالارتياح بجوار ديانج في وسط الميدان بالأهلي، بالإضافة ايضا لكل من محمد محمود وحمدي فتحي".
وتعاقد الأهلي مع ديانج، لمدة 5 مواسم، قادما من فريق مولودية الجزائر، واستطاع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا دخول تشكيل الأهلي الأساسي ويكون أحد العناصر الأساسية للمدرب السويسري ريني فايلر.