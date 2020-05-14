السولية: ديانج أقحم نفسه ليكون أساسيا في تشكيل الأهلي

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أشاد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، بالقدرات التي يتمتع بها اللاعب المالي الشاب أليو ديانج، القادم من فريق مولودية الجزائر.

وقال السولية خلال استضافته على قناة أون تايم سبورت:" من مصلحة أي مدرب أن يكون كل مركز بالفريق يوجد به 4 لاعبين جيدين يتنافسون، في الأهلي المستويات متقاربة وهذا يعطي للفريق مذاقا مختلفا".

وأضاف:" ديانج لاعب رائع ولا يزال أمامه مستقبل كبير، أستطاع أن يقحم نفسه وأن يصبح من الركائز الأساسية بالفريق، يملك إمكانيات فنية كبيرة".

وأكمل:" أشعر بالارتياح بجوار ديانج في وسط الميدان بالأهلي، بالإضافة ايضا لكل من محمد محمود وحمدي فتحي".

وتعاقد الأهلي مع ديانج، لمدة 5 مواسم، قادما من فريق مولودية الجزائر، واستطاع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا دخول تشكيل الأهلي الأساسي ويكون أحد العناصر الأساسية للمدرب السويسري ريني فايلر.