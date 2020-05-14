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شهدت معدلات الانتحار في اليابان هبوطا بنسبة 20% في شهر أبريل الذي يعد مثابة موسم الانتحار الياباني؛ وتفيد الترجيحات بأن إجراءات الإغلاق جراء كورونا هو ما يقف وراء ذلك الانخفاض.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أنهى 1455 ياباني حياتهم أبريل الماضي فقط بواقع 359 حالة انتحار أقل من نفس الشهر بالعام الماضي.

وأتت تلك الإحصائية على خلاف ما توقعه الكثيرون من ارتفاع حالات الانتحار جراء الظروف الصعبة وتراجع عدد ساعات العمل في مراكز تقديم المساعدة والنصح للمرضى النفسيين بـ40%.

ويذكر أن معدلات الانتحار السنوي شهدت ذروتها باليابان عام 2003 بنحو 33 ألف منتحر سنويا، وهبطت العام الماضي لأكثر من 20 ألف منتحر بقليل.

ويعد شهر أبريل ذروة موسم الانتحار الياباني لأنه شهر بداية المدارس وينتشر بين الطلاب اليابانيين ظاهرة التنمر التي تتسبب بكثير من حالات الانتحار.

ويقول يوكيو سايتو مدير سابق للاتحاد الياباني لمكافحة ظاهرة الانتحار، إن المدارس كانت تسبب ضغطا كبيرا على الأطفال ولكن بفضل إجراءات الإغلاق سيشعر الكثير منهم بالأمان في بيوتهم.

ويضيف سايتو أن تقليل ساعات العمل، والعمل بدلا من ذلك من المنزل يقلل الضغط على الأشخاص البالغين.

وعن عدم تسبب وجود كارثة ووباء برفع حالات الانتحار يقول سايتو، إن تفكير الناس بإنهاء حياتهم يتراجع وقت وجود كوارث مميتة، مشيرا لانخفاض حاد بعدد حالات الانتحار مماثل حدث إبان تسونامي اليابان وتسرب مفاعل فوكوشيما عام 2011.

ويرجح سايتو أن تتسبب التبعات الاقتصادية لكورونا بوقت لاحق برفع حالات الانتحار، مشيرا للأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997 التي رفعت حالات الانتحار باليابان بـ35%.