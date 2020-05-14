القبض على أبطال مشاجرة السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يحملون أسلحة بيضاء يعتدون على بعضهم بمدينة السلام، وأمر اللواءأشرف الجندى، مدير الأمن، إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتداول مقطع فيديو يظهر فيه 3 شباب يحملون أسلحة بيضاء، ويعتدون على أحد المنازل بمنطقة السلام ، ووذكرت التحريات أن أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، فقام كل منهم بالاعتداء على الآخر وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



