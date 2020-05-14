 فيديو.. خالد الجندي: ظهرت بمسلسل «الباطنية» عشان بعض الناس كانت بتشرب الحشيش كأعشاب - بوابة الشروق
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فيديو.. خالد الجندي: ظهرت بمسلسل «الباطنية» عشان بعض الناس كانت بتشرب الحشيش كأعشاب

هديل هلال
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 5:37 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 5:37 م

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنها ظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الباطنية»؛ لإيصال رسالة دعوية، موضحًا: «فهمت الناس إن الحشيش زي البيرة والخمر؛ لإن بعض الأفراد لم يعلموا أن الحشيش حرام، وكانوا يشربونه كأعشاب».

وأشاد خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، بمسلسل «الاختيار» الذي يجسد قصة الشهيد الراحل أحمد المنسي، قائلًا إن «المسلسل يعيد بوصلة الوطنية الصحيحة بعيدة عن الدجالين والأفاقين».

وتابع: «كل التحية والاحترام على هذا العمل الوطني الرائع، الذي يتابعه الملايين بحب؛ لتزكية روح التضحية والبسالة والشهادة في سبيل الله والوطن»، مشيرًا إلى أن «الاختيار تخليد لذكرى الشهيد الحي أحمد المنسي».

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