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سجلت إيطاليا، قفزة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث جرى رصد 262 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية الإيطالية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة.