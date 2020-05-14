 إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 31.3 ألف حالة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 31.3 ألف حالة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 مايو 2020 - 8:09 م | آخر تحديث : الخميس 14 مايو 2020 - 8:09 م

سجلت إيطاليا، قفزة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث جرى رصد 262 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية الإيطالية - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة.

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