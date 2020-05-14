أثّر فيروس كورونا المستجد على طريقة التسوق، ولأن الكثير يخافون من مغادرة المنزل والتقاط العدوى، أصبح سوق البيع أون لاين في انتعاش مستمر، ولكن هذا دفع بعض الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المتسوقين إلى بضائعهم.

ووفقًا لدراسة قامت بها شركة "أدوبي أناليتيكس"، فإن المشتريات عبر الإنترنت ارتفعت بشكل كبير خلال شهر أبريل الماضي، وهذا ما حوله إلى "جمعة سوداء" ضخمة؛ وذلك لأن عدد كبير من الشركات قرر خفض ثمن البضائع المخزنة للتمكن من بيعها، وهذا ما جعل الجميع يشتري بأسعار جيدة على عكس الأيام العادية التي يرتفع فيها سعر كل المنتجات.

وأكثر الشركات التي اضطرت إلى خفض الأسعار، هي المخصصة للملابس؛ وذلك حتى يقنع التجار العملاء بشراء ملابس خلال تواجدهم في المنزل، ووصل خفض الأسعار بمتوسط 12% بين مارس وأبريل، وهذا يعد أكبر انخفاض شهري على "أدوبي أناليتيكس"، وهذا رفع من مبيعات الملابس لـ34% مقارنة بالفترات الأولى من الحجر المنزلي، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وقال فيفيك بانديا، كبير المحللين في مجموعة "أدوبي"، إن شركات الملابس في الوقت الحالي تتجه نحو التسعير الذي يتم التعامل به في الجمعة السوداء؛ وذلك لإقناع العملاء بشراء الملابس التي لن يرتدونها حاليًا بسبب عدم مغادرة المنزل.

وأوضح أن الحجر المنزلي ساعد على ارتفاع مبيعات الملابس المنزلية بنسبة 143%، لكنه أدى إلى انخفاض مبيعات السراويل بنسبة 13%.

وأكد أن "H&M" وغيرها من الماركات المعروفة عالميًا، اتخذوا قرار خفض الأسعار بشكل مدمر لهم، لكن هذه الخطوة كانت ضرورية لبيع البضائع المخزنة بسبب الوباء.

وأشار إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعًا في المبيعات الإلكترونية بنسبة 49%، وأصبحت تشمل البقالة والكتب والإلكترونيات، وهذه أشياء لم تكن مزدهرة قبل انتشار فيروس كورونا.

وعن المنتجات الأخرى التي شهد بيعها ارتفاعًا عبر الإنترنت، قال "بانديا" إن النبيذ والمشروبات الروحية ارتفع بيعها بنسبة 74% بين 11 مارس و21 أبريل، كما ارتفعت مبيعات الأجهزة الصوتية الإبداعية مثل الميكروفونات وخلاطات الصوت بنسبة 459% في أبريل، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات ولكن مكاسب هذه الأجهزة لن تكون كافية لتعويض الشركات عن خسائرها في المنتجات الأخرى، ولهذا سيستغرق الأمر وقتًا حتى تعود أسعار المبيعات والمكاسب إلى وضعها الطبيعي ولن يحدث ذلك إلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.