المغرب: 95 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6607 حالات

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالمغرب إلى 6607 حالات.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغ 71 ألفا و315 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه جرى تسجيل حالتي وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة.

وأكدت الصحة المغربية أنه جرى تسجيل 179 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالات.