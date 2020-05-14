أمين صندوق الصحفيين: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الثلاثاء المقبل

قال حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين إن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مايو سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 مايو من خلال ماكينات صرف البنك الأهلي.

وأشار الزناتى، في تصريح له، إلى أن على الزملاء الذين يصرف لهم البدل من خزينة نقابة الصحفيين أن يتوجهوا إلى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل.

وذكر الزناتى أنه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر، ليحصل الراغبون فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من البنك سواء من خلال الفيزا أو من أحد فروعه.