يقوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بزيارة المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ قرار فتتح الفنادق لاستقبال الزوار.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يلتقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال زيارته، عددا من مستثمري شرم الشيخ، لمناقشة الطرق والاشتراطات الخاصة باستقبال النزلاء، والتأكيد على اتباع ضوابط الإقامة التي أقرتها الوزارة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران المدني، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أيضًا أن يقوم وزير السياحة بجولة ميدانية لمتابعة مدى جاهزية هذه المنتجعات لاستقبال النزلاء، والاطلاع على الخطط والإجراءات الاحترازية التي سيجرى اتباعها خلال المرحلة التجريبية للتشغيل بنسبة إشغال 25%، وتصل نسبة التشغيل في المرحلة الثانية 50% كحد أقصى للطاقة الاستيعابية.

كانت قد أصدرت غرفة المنشآت الفندقية، منشورا دوريا رقم (39) لعام 2020، لجميع الفنادق بشأن ضوابط الإقامة بالفنادق السياحية، وجاء على رأسها الالتزام بألا تزيد نسبة الإشغال الفندقي عن 25%، وضوابط خاصة بالأنشطة السياحية والغوص، واشتراطات المطاعم، وخدمات حمام السباحة والشواطئ، والاشتراطات الخاصة بالعاملين، وخدمات الصالة الرياضية، وخدمات الإشراف الداخلي وغسل الملابس، واستقبال النزلاء.