محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروعات التنموية والخدمية التى تتم بعدد من القطاعات بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة.

وناقش الغضبان، خلال الاجتماع، مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية فى بورسعيد

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المنفذة للمشروعات الحالية، وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.