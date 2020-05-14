فنزويلا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث محاولة الإطاحة الفاشلة بمادورو



طلبت البعثة الفنزويلية لدى الأمم المتحدة، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طائرة حول المحاولة الفاشلة لتوغل المرتزقة إلى أراضيها، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأبلغ مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا -في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي- بأنه مساء الـ4 من مايو، تسللت إلى فنزويلا مجموعة من المرتزقة والإرهابيين، منظمة وممولة ومحمية من حكومتي كولومبيا والولايات المتحدة، بشكل غير شرعي، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وأضاف: "وفي هذا الصدد، أود أن أطلب مناقشة عاجلة ضرورية أولا، للاعتراف بأن ما حدث هو عمل عدواني من جانب بوجوتا وواشنطن ضد فنزويلا وكان يهدف إلى تقويض الأمن في المنطقة، وثانيا، لإصدار بيان واضح يدين التهديدات باستخدام القوة بأي شكل من الأشكال ضد فنزويلا".