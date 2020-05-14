شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل "فرصة تانية" تطورات جديدة في قضية زياد "أحمد مجدي" والمتهم فيها بقتل زوجته السابقة ريهام "آيتن عامر"، بعد نجاح والده محمود البزاوي في إقناع صديقة ريهام المقربة من الإدلاء بشهادتها بالحالة النفسية لريهام قبل وفاتها، والتي أخبرته إنها كانت تتعالج مع طبيب نفسي.

ويقومون بالتواصل على الفور مع الطبيب الذي يوافق على الإدلاء بشهادته أمام النيابة، لكن وكيل النيابة يخبرهم بإن زياد مازال موقفه ضعيف في القضية.

وخلال الحلقة تحدث مشادة كلامية بين زياد وملك " ياسمين صبري"، والذي اتهمها إنها أفسدت حياته وطلب منها عدم زيارته في السجن مرة أخرى، ويتركها هي وصديقه المحامي "أحمد الشامي" ويغادر إلى الزنزانة.

وخلال الحلقة يعود "مستر سامح" إدوارد إلى زوجته رنا "إبتهال الصريطي" مرة أخرى، وموافقتها على طلبه بالإنجاب، بعد علاقة عاطفية قصيرة مع "صافي" السكرتيرة الخاصة به "هبة عبد الغني".

وانتهت أحداث الحلقة بظهور شخص في المستشفى بعد إفاقته من غيبوبة ليظهر فلاش باك إنه رأى الجريمة التي حدثت في منزل زياد والتي تؤكد إن ريهام قامت بالانتحار قبل أن تسقط من البلكونة، ويطلب من الممرضة الخروج من المستشفي ليدلي بشهادته.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية لياسمين في الدراما التليفزيونية، حيث قدمت رمضان الماضي مسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.