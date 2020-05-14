الزراعة: تكثف حملاتها على أسواق اللحوم وأماكن بيع وتداول اللقاحات البيطرية

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، تكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فإن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 6/5/2020 وحتى 12/5/2020، بلغ حوالي 18 طن و888 كجم على مستوى الجمهورية، حيث تم تحرير 64 محضرا بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

كما شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 6 محافظات وهي (الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية)، والمرور والتفتيش على 145 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 19 مركزا مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ومحظورة، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، وتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.