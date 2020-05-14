وفاة مراهق في بريطانيا من مرض خطير يرجح أنه مرتبط بكورونا

توفي مراهق في الرابعة عشرة لا يعاني من أي مرض آخر، جراء التهاب تشبه أعراضه تلك الناجمة عن داء كاواساكي ويرجح أن يكون على ارتباط بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما قاله الفريق الطبي المشرف عليه لمجلة "ذي لانسيت" البريطانية.

وأضاف الفريق الطبي أن المراهق كان ضمن مجموعة من ثمانية أطفال أصيبوا بهذا المرض النادر ويعالجون منذ أبريل الماضي في مستشفى إيفيلينا للأطفال في لندن. وقد أمضى ستة أيام في قسم العناية المركزة وثبتت إصابته بـ(كوفيد-19) بعد وفاته، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد شفي الأطفال الآخرون على ما أوضحت المديرة الطبية للمستشفى سارا هانا لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء.

وأكدت سارا، أنه تم إدخال نحو خمسين طفلا مصابا بهذا المرض الذي يتسبب بالتهابات خطرة حتى أمس الأول، إلى هذا المستشفى اللندني وتمكن نصفهم تقريبا من مغادرته. وأشارت إلى أن غالبيتهم هم في سن المدرسة وبعضهم دون الخامسة موضحة أن أكثريتهم كانوا بصحة جيدة قبل إصابتهم بالمرض فيما ثبتت إصابة "عدد صغير" منهم بـ(كوفيد-19).

ويشبه هذا المرض الذي ظهر في الفترة الأخيرة مرض كاواساكي الذي يضرب الأوعية ويصيب الأطفال وتبقى أسبابه مجهولة.

ومن بين الأعراض المسجلة لدى المرضى أكانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد أم لا، حمى مرتفعة وأوجاع في البطن ومشكلات في المعدة والتهاب في عضلة القلب.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانوك قال نهاية أبريل الماضي، إن السلطات الصحية تحاول إقامة رابط بين (كوفيد-19) وهذا المرض.

وقد سجلت عشرات الحالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يثبت بعد بشكل قاطع الرابط مع (كوفيد-19) إلا أن العلماء يرجحون وجوده.