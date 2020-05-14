السولية: كنت حزينا على إهدار فوز كبير في ملعب صن داونز

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أبدى عمرو السولية، لاعب الأهلي، حزنه بسبب إهدار فريقه فوز كبير في مباراة صن داونز في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور النصف النهائي بعد الفوز على صن داونز الجنوب افريقي في مجموع اللقاءين بنتيجة 3-1.

وقال السولية في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أكثر من التعادل أمام صن داونز على ملعبهم، لأن هذا الملعب الذي تلقينا فيه نتيجة ثقيلة الموسم الماضي".

وأضاف: "حققنا الفوز بهدفين في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة، وكنت أتمنى أن نخرج من مباراة العودة بالمكسب وليس التعادل".

وتابع: "الخروج من دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام صن داونز بخماسية من اصعب لحظات حياتي، وبعدها وعدنا الجماهير أن أقل بطولة تقدم لهم هي التتويج بالدوري".

وأكمل: "وأعتقد أننا توجنا باصعب بطولة دوري، كان موسم صعبا للغاية وكانت هناك منافسة لآخر مباراة في البطولة".

وأتم: "اواظب دائما على التدريبات بشكل مستمر، ونتواصل مع بعضنا البعض حتى نتشجع وتخوض التدريبات بقوة وحماس".