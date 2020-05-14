كوريا الجنوبية تستضيف أول معرض في العالم لوسائل النقل الهيدروجينية في يوليو المقبل

أعلن اتحاد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن البلاد ستستضيف في يوليو المقبل أول معرض في العالم لوسائل النقل التي تعمل بطاقة الهيدروجين،في إطار مساعي البلاد لتولي الريادة في مجال صناعة السيارات الهيدروجينية وغيرها من الصناعات ذات الصلة بها.

وأشار اتحاد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية إلى أن المعرض سيقام خلال الفترة من واحد إلى ثلاثة من يوليو المقبل في قاعة معارض "كينت إكس" شمال العاصمة سول وسيكون تحت رعاية شركات مشاركة مثل هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في اتحاد صناعة السيارات القول إن معرض وسائل النقل الهيدروجينية يأتي في إطار "خارطة طريق الاقتصاد الهيدروجيني" لكوريا الجنوبية ووالتي تستهدف دفع صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية والأنشطة المتصلة بها كأحد محركات النمو الاقتصادي في المستقبل.

يذكر أن المحركات الهيدروجينية تعتمد على دمج الهيدروجين بالأوكسجين للحصول على طاقة كهربائية تستخدم في تشغيل المحرك ليكون العادم مجرد بخار الماء فقط. ويعتبر الهيدروجين هو الوقود الأساسي لهذه السيارات.

كان المقرر إقامة هذا المعرض خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الماضي، لكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية والعالم.